Rudi Garcia a Castel Volturno: incontro con De Laurentiis, ecco cosa chiederà

Ultime notizie SSC Napoli - Come conferma l'edizione oggi in edicola di Repubblica, Rudi Garcia è atteso nella sede di Castel Volturno per prendere contatto con i componenti del suo nuovo staff: tecnico e medico. La prima riunione organizzativa è in programma per oggi e nella prossime 48 ore sono attesi al Training Center anche i primi giocatori, per sostenere i test atletici di rito.

E l'edizione odierna del quotidiano sottolinea:

"L’allenatore francese incontrerà prima della partenza De Laurentiis per un vertice sulla campagna acquisti e cessioni", aggiungendo che Rudi Garcia vorrebbe il sostituto di Kim Minjae prima di Dimaro.