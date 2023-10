Rrahmani recuperato, pronto il debutto di una coppia difensiva inedita per Verona-Napoli

Notizie Calcio Napoli - La sosta potrebbe consegnare una coppa di difesa inedita al Napoli e a Rudi Garcia. Ovvero il tandem Rrahmani-Natan mai visto dal 1’ minuto in questa prima parte di stagione.

Verona-Napoli, chi giocherà in difesa

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il difensore kosovaro, rientrato in gruppo, va dritto verso il pieno recupero per Verona-Napoli dove potrebbe giocare titolare proprio accanto del brasiliano e con Ostigard pronto a cedergli il posto. Scalpita anche Mario Rui dopo le tante panchina accumulate di recente. Gollini, nel frattempo, anche è tornato arruolabile.