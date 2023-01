Rrahmani non al top, Tuttosport: Spalletti non gli getta la croce addosso dopo l'Inter

Calcio Napoli - Amir Rrahmani potrebbe andare in panchina contro la Samp scrive l'edizione odierna di Tuttosport che sottolinea però le belle parole che Luciano Spalletti ha utilizzato ieri in conferenza per il suo calciatore apparso non in condizioni ottimali contro l'Inter:

"Quest’ultimo apparso chiaramente in ritardo per i quasi 3 mesi trascorsi lontano dai campi a causa di un infortunio. Ma Spalletti non gli getta la croce addosso: «Per me ha fatto molto bene e sul gol è stato molto bravo Dzeko . Sono contento del suo rientro, ma è chiaro che poi bisogna valutare come sta dopo i 90’ giocati così di colpo. Stiamo valutando. A San Siro ho visto Elmas e Ndombele molto vogliosi, hanno messo in pratica quello che volevamo»".