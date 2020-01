Rrahmani-Napoli, CorSport: "Visite mediche slittate entro la prossima settimana, trattativa già definita! Le cifre dell'affare"

Ultimissime calcio Napoli - Intanto, il calciomercato della SSC Napoli potrebbe ancora non essere del tutto chiuso. L'arrivo di Diego Demme e quello di Stanislav Lobotka (ancora non ufficializzato) hanno aperto la finestra invernale di mercato per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che resta vigile. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Per Rrahmani "è tutto teoricamente pronto, pure le cifre e persino l’appuntamento a Villa Stuart per le visite mediche - inizialmente previste per oggi, poi in serata fatte scivolare a giovedì o alla prossima settimana - e basta e avanza quest’indizio per convincersi che ormai la prima trattativa dell’anno che verrà può essere considerata definita: dodici milioni (più due di bonus) al Verona e la promessa di accelerare anche per Amrabat, in teoria il primo della lista, che invece è ancora al centro di un «contenzioso» economico".