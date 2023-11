Rrahmani in Nazionale, richiesta di rinvio per Napoli-Empoli? La decisione del club di ADL

Notizie calcio. Domenica alle ore 12.30 il Napoli ospiterà l'Empoli allo stadio Maradona, ma dovrà fare a meno di Amir Rrahmani: il centrale difensivo, infatti, sarà di scena in Israele-Kosovo, recupero delle qualificazioni per Euro 24, che è stata calendarizzata proprio questa domenica.

L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione Rrahmani in vista di Napoli-Empoli:

Troppo difficile trovare una data per poter chiedere uno spostamento di Napoli-Empoli. Ma la sensazione è che la Lega Calcio avrebbe, comunque, detto di no alla eventuale richiesta (che non è stata presentata) del club azzurro che domenica farà a meno di Rrahmani, il suo difensore centrale, convocato dal Kosovo che gioca la sera a Pristina con Israele la gara di recupero di Euro24. In palio c’è ancora il terzo posto del girone che dà il pass per i playoff dell’Europeo. Gara troppo importante per il capitano kosovaro che, in ogni caso, alla luce del nuovo calendario, non può rifiutare la chiamata della sua nazionale. Pena una squalifica.