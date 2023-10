Rrahmani e Juan Jesus saltano Napoli-Fiorentina: le condizioni

Napoli - Ancora situazione di emergenza nel Napoli di Rudi Garcia che deve fare a meno di Rrahmani e Juan Jesus anche per Napoli Fiorentina. I due difensori sono fermi da diverso tempo e toccherà ancora una volta a Natan e Ostigard fare gli straordinari. Rrahmani e Juan Jesus continuano ad allenarsi a parte e non andranno neppure in panchina con la Fiorentina.