Rrahmani convocato per la Fiorentina? La decisione definitiva di Garcia

Calcio Napoli - Garcia in conferenza stampa aveva lasciato intendere qualcosa pur restando abbastanza abbottonato, come si dice in gergo, riguardo la questione Amir Rrahmani. Stando a quanto si legge su Il Mattino, alla fine il tecnico francese ha preso una decisione sul centrale kosovaro il quale è rimasto fermo dopo il match di Champions League a Braga.

Rrahmani convocato Napoli Fiorentina?

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, alla fine Rudi Garcia porterà in panchina Amir Rrahmani. Il difensore ha dato risposte positive nell'ultima rifinitura allo stadio Maradona. Non giocherà dall'inizio ma non è da escludere qualche minuto a gara in corso anche per dare respiro a Ostigard e Natan che stanno facendo gli straordinari da qualche settimana.