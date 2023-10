Napoli - Ostigard si conferma un punto di riferimento nel Napoli quest'anno: meglio lui che Rrahmani con Natan come confermato nella partita contro il Milan. Sì, è un cambio di gerarchie, c'è poco da fare. C'è da lavorare e non poco. Ma occhio, perché il norvegese potrebbe pure giocare al posto di Natan. Di sicuro, la coppia Rrahmani-Natan va in soffitta, per un po' almeno. La bocciatura al test con il Milan è stata doppia. Lo annuncia Il Mattino.