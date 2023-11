Rrahmani ancora in dubbio per Napoli-Empoli: le ultimissime

Ultimissime Calcio Napoli - E’ ancora incerta la presenza di Amin Rrahmani per Napoli-Empoli di domenica 12 novembre alle 12.30.

Napoli-Empoli, Rrahmani verso il forfait?

Il motivo, come noto, è la convocazione improvvisa in nazionale per il match da recuperare tra Kosovo e Israele. Come riporta Il Mattino oggi in edicola, conoscendo in difensore azzurro, c’è da giurare che non rinuncerebbe al match coi toscani. Tuttavia la chiamata in nazionale, di cui tra l’altro è capitano, non si può declinare facilmente. Oggi se ne saprà di più a tal proposito.