Rottura tra Osimhen e De Laurentiis: le parole del presidente non lasciano spazio a ulteriori riflessioni

Napoli - Aurelio De Laurentiis rompe i rapporti con Osimhen per il rinnovo con le sue ultime dichiarazioni. Il Napoli sapeva quali fossero le richieste del calciatore, ma nonostante ciò non ha mai bussato alla porta del suo agente per provare a trovare un'intesa. Ennesima svolta, perché le parole di De Laurentiis non lasciano spazio a ulteriori riflessioni.