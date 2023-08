Rottura tra Napoli e Lozano: rifiutato il rinnovo, c'è un rischio

Napoli - Il Napoli e Lozano hanno rotto definitivamente i rapporti pare, soprattutto dopo il rinnovo rifiutato fino al 2026 da parte del messicano per 2,5 milioni di euro a stagione rispetto gli attuali 4,5. C'è il rischio che diventi un emarginato in rosa come scrive Gazzetta dello Sport, finora non sono arrivate offerte ufficiali per portarlo via da Napoli.