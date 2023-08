Rottura De Laurentiis-Spalletti, un annuncio provocò la prima frattura: il retroscena

Notizie calcio. Prosegue a distanza il braccio di ferro tra Spalletti e De Laurentiis: il tecnico è diventato ufficialmente il nuovo CT della Nazionale, nonostante la penale pattuita con il club azzurro. I rapporti tra i due, dunque, continuano ad essere burrascosi e non è escluso che si possa procedere ad un contenzioso legale.

Del rapporto tra Spalletti e De Laurentiis ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino, svelando un importante retroscena su quando sono iniziati i problemi. Il giornale fa riferimento alla consegna del Premio Bearzot al tecnico, con il patron azzurro che prese la parola e annunciò la sua permanenza a Napoli (tra lo stupore dello stesso Spalletti):

Spalletti non si aspettava quelle parole di De Laurentiis, le considerò una forzatura, perché aspettava il momento opportuno - acquisita la certezza aritmetica dello scudetto - per affrontare il tema della sua permanenza a Napoli. Alcuni segnali di Luciano erano stati chiari, si poteva immaginare che non sarebbe andato oltre il secondo anno e lo scudetto. Ma De Laurentiis fece quell'annuncio, ribadito la sera del 4 maggio durante la festa tricolore al Maradona, peraltro dopo aver inviato la Pec per vincolare il tecnico al Napoli anche per la stagione 2023-2024. Proprio quel 4 maggio, da Udine, Spalletti replicò a muso duro a De Laurentiis: «Certe cose le deve dire a me prima che ai giornalisti».