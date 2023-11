Rongoni, Jobard e Fichaux ieri a Castel Volturno: hanno liberato gli armadietti

Ultime notizie. L'esperienza di Rudi Garcia al Napoli volge al termine. Ieri Walter Mazzarri ha guidato il suo primo allenamento nelle vesti di nuovo allenatore del Napoli e i suoi collaboratori hanno preso il posto di quelli precedenti.

Come racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ieri a Castel Volturno si sono rivisti per qualche attimo anche Rongoni, Jobard e Fichaux, i tre collaboratori dello staff di Rudi Garcia che sono andati al centro sportivo per riprendere i propri oggetti personali e andare via. Liberati gli armadietti, saranno presto sostituiti da Pondrelli e Frustalupi.