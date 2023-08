Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, commenta su Twitter le ultime notizie in merito a Piotr Zielinski:

“Giusto per chiarire. Da quel che so io, Zielinski ha detto sì da domenica scorsa. Subito. Al Ahli non aspetta una settimana chi rifiuta, neanche 24 ore. Per esempio Amrabat ha detto no e subito saltata. Il punto era/è la cifra col Napoli”.