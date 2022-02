Romano: "Condivido il piano di scouting del Venezia, contro il Napoli sarà match da ricordare"

Napoli calcio - Francesco Romano, doppio ex di Napoli e Venezia, ha parlato a La Nuova Venezia in vista dell'incrocio di domenica, queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Il Venezia sta lavorando molto bene ma servono punti: condivido il piano di scouting messo in pratica, è giusto investire anche se l'obiettivo primario resta la salvezza. E gare di cartello come contro il Napoli lasciano il segno, fanno esperienza. Il Venezia dovrà dare qualcosa in più, la differenza tecnica fra le due squadre è notevole. Ma l'entusiasmo e le intuizioni tattiche di Zanetti possono mettere in difficoltà anche il Napoli. E sarà un match da ricordare. Anche per gli azzurri: dove lo trovano uno stadio così?".