Roma, Petrachi: "Ho accontentato la volontà di Manolas. Diawara? Mi ha detto che rinuncia alle vacanze per giocare da noi"

Ultime calciomercato Napoli - Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport:

Manolas-Napoli

"Non trattengo nessuno con la forza. E’ la proprietà che decide e la Roma come società, ve lo posso garantire, non si farà strozzare da nessuno. L’uscita di Manolas è figlia anche del fatto che il giocatore voleva andar via: io ho parlato con il suo agente, mi aveva manifestato le sue intenzioni. Io ho detto a Raiola che se il ragazzo voleva andare via mi avrebbe dovuto portare la clausola. In realtà il Napoli ha fatto una proposta importante e credo che abbiamo trovato nella contropartita tecnica un ragazzo con motivazioni e voglia: ieri Diawara mi ha chiamato e mi ha detto che è pronto a non fare neanche un giorno di vacanza per fare il ritiro con la squadra, e lui sta ancora giocando".