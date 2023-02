La Roma è pronta a blindare Paulo Dybala. L'attaccante argentino è un punto fermo dell'attacco di José Mourinho, decisivo in campo con le sue giocate e i suoi gol. Il club giallorosso ora è pronto per il rinnovo di contratto che andrebbe a cancellare la clausola risolutiva. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la società potrebbe far scattare un aumento già concordato a 6 milioni di euro all'anno fino al 2025.