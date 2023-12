CorSport - Lo spogliatoio del Napoli è convinto di un aspetto dopo il Frosinone: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Questa sera, ore 20.45, andrà in scena Roma-Napoli: gara cruciale per gli azzurri di Mazzarri che devono reagire alla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il momento del Napoli di Mazzarri, chiamato a reagire stasera contro la Roma:

C’è una ferita che sanguina, lo 0-4 con il Frosinone in Coppa Italia; ci sono risposte che Mazzarri cerca di dare a se stesso - un principio di continuità che offra un senso compiuto al suo mandato - e poi ci sono gli orizzonti: Roma è il bivio pericoloso da affrontare persino a velocità sostenuta, perché per ritrovare un pizzico di autostima è necessario scacciare via i fantasmi e posare un’altra pietra sulla ricostruzione. In genere, vincere aiuta pure a soffocare il dolore, e il Napoli è consapevole di dover osare, per scrollarsi dall’anima le scorie di questo quadrimestre rovinoso dal punto di vista ambientale, ma anche in prospettiva: in casi del genere, l’unica soluzione salutare arriva dal campo.