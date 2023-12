Roma-Napoli, probabili formazioni: Mazzarri ha già scelto l'undici per l'Olimpico, c'è un solo dubbio | GRAFICO

Notizie Napoli calcio. Sabato sera, ore 20.45, andrà in scena Roma-Napoli: gara cruciale per gli azzurri di Mazzarri che devono reagire alla batosta in Coppa Italia contro il Frosinone.

Roma-Napoli, le scelte di Mazzarri

Mazzarri metterà da parte il turnover e punterà sui titolarissimi. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Numeri impietosi: 3 vittorie e 4 ko, dicevamo, con 8 gol fatti e 14 subiti. Un tracollo difensivo che domani dovrà essere affrontato con i rientri di Anguissa e Zielinski a centrocampo, e scegliendo il partner giusto da affiancare a Rrahmani al centro della linea a quattro tra Juan Jesus e Natan. Il vero e unico dubbio di una formazione praticamente già schierata: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, uno tra i colleghi brasiliani e Mario Rui; Lobotka con Frank e Zielo; e il tridente Politano-Osimhen-Kvara.