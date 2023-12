Roma-Napoli, probabili formazioni Il Mattino: out Natan, c'è Mario Rui titolare

Notizie Calcio Napoli - Tutto pronto per Roma-Napoli, gara delicatissima soprattutto per gli azzurri alla caccia del quarto posto e in cerca di riscatto dopo l’umiliazione in Coppa Italia. Mourinho farà a meno di Dybala e il partner di Lukaku è uno dei grandi dubbi, con Azmoun in pole ma senza scartare del tutto El Shaarawy e Belotti.

Roma-Napoli, probabili formazioni Il Mattino