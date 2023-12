Notizie Calcio Napoli - Dubbio Zielinski per Roma, ci sarà invece Anguissa.

Roma-Napoli le ultimissime

Come infatti assicura Il Mattino oggi in edicola, il centrocampista camerunese ha preso solo un pestone sabato contro il Cagliari ma tornerà subito disponibile per la trasferta all’Olimpico che sa tanto di scontro diretto per il quarto posto e l'accesso alla Champions League. Da valutare invece il centrocampista polacco che ha un problema al ginocchio.