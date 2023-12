Roma-Napoli, doppio traguardo storico per Mazzarri nella gara dell'Olimpico

Notizie calcio. Walter Mazzarri è pronto a tagliare un doppio traguardo storico nel prossimo Roma-Napoli, gara in programma domani allo stadio Olimpico. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Dal 12 settembre 2004, un Reggina-Udinese di 19 anni fa, a Roma-Napoli di domani: cinquecento volte in panchina in Serie A. Club d’elite, prestigio e onori, sarà il decimo della storia del campionato italiano: traguardo pazzesco, inaspettato se vogliamo in questa stagione, improvviso ma straordinario. Complimenti vivissimi, Mazzarri. E ancora: all’Olimpico collezionerà anche la panchina numero 150 con il Napoli in A.