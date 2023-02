Roma, incredibile Dybala: Mourinho gli farà giocare solo le partite fondamentali

Notizie calcio - La Roma è a caccia di punti pesanti per la corsa Champions League, ma dovrà gestire la condizione di fisca di Paulo Dybala che continua ad accusare qualche problemino di troppo.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che l’argentino giocherà, da ora in poi, solo le partite determinanti:

"Lo sforzo di giovedì scorso, dopo un solo allenamento vero, è stato rischioso per le sue fibre. Non è proprio il caso di insistere, in prospettiva di due partite staccate di poche ore: quella contro la sua Juventus domenica 5 e quella contro la Real Sociedad giovedì 9, entrambe all’Olimpico. Mourinho si confronterà con il suo Paulino e poi deciderà come procedere".