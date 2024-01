Rocchi ha apprezzato la reazione di De Laurentiis dopo Napoli-Inter: nessuna protesta contro gli arbitri

Napoli - Grandi polemiche e tensioni durante e dopo Napoli-Inter per le conduzione di gara dell'arbitro Rapuano, eppure De Laurentiis non si sfoga come si pensava. Arriva la reazione del designatore degli arbitri Rocchi che, secondo Il Mattino, ha apprezzato il presidente del Napoli. Le critiche serene con cui De Laurentiis ha parlato a fine gara hanno fatto piacere nei modi al designatore.