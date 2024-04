Rivoluzione Napoli, via Raspadori e Simeone: Meluso ha seguito da vicino il prossimo attaccante

Calciomercato Napoli - Pronti dei cambiamento in casa Napoli con la possibilità di vendere tutti gli attaccanti e cambiare completamente in vista della nuova stagione. C'è Pinamonti del Sassuolo nel mirino per sostituire Raspadori e Simeone in uscita.

Napoli su Pinamonti del Sassuolo

Come confermato da Il Mattino l'attuale direttore sportivo Meluso prosegue come se nulla fosse sulle voci che lo riguardano e lavora per il futuro del Napoli. Nella giornata di ieri, Meluso è stato segnalato in tribuna all'Arechi per assistere all'anticipo tra Salernitana e Sassuolo, tra gli osservati speciali del ds il centravanti dei neroverdi e della Nazionale Andrea Pinamonti.