Rivoluzione Napoli, sostituto Osimhen: Micheli e Meluso a lavoro su tre bomber

Napoli - E' partita già la rivoluzione del Napoli in vista della prossima stagione. Perché il club di Aurelio De Laurentiis dovrà rialzarsi dopo un'annata di fatta di molte cadute che hanno portato ad una situazione difficile. Passerà tutto per il calciomercato e da Osimhen.

Napoli: sostituto Osimhen, i nomi

Calciomercato Napoli - Via alla rivoluzione in casa Napoli con la ricerca di un nuovo attaccante visto che Osimhen può andar via per circa 130 milioni di euro di clausola. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Napoli è a lavoro e avrà un tesoretto importante.

Sono tre i nomi al momento messi sul taccuino di Meluso e Micheli per portare un sostituto di Osimhen a Napoli: David del Lilla, Zirkzee del Bologna e Gimenez del Feyenoord.