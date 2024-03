Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al futuro del calciomercato del Napoli:

"Il Napoli ha in mente una rivoluzione, partiranno Osimhen e Zielinski, autore di un gol di testa con la Polonia nella semifinale play-off per la qualificazione all’Europeo. Serviranno innesti in tutti i reparti: una mezzala di qualità al posto di Zielinski (piace Sudakov dello Shakhtar Donetsk) e un centravanti per sostituire Osimhen".