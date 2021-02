Rivoluzione Napoli, Repubblica: Gattuso passa al 3-4-1-2! Difesa inedita e punta 'adattata', Mertens in panchina

Napoli calcio notizie. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica Rino Gattuso crede nell'impresa col Granada e sta pensando di sorprendere gli spagnoli con un abito tattico nuovo. Un difensore in meno ( Mario Rui) ed un centrocampista in più ( Elmas), è questo l’assetto che stuzzica l’allenatore del Napoli.

Gattuso

Probabili formazioni Napoli Granada

Secondo Repubblica sarà un 3- 4- 1- 2 più offensivo rispetto a Bergamo. Elmas agirà in una posizione inedita: giocherà esterno sinistro in mediana. Avrà il compito di creare scompiglio sulla corsia mancina. Corsa e capacità d’inserimento. Che poi è la stessa missione di Di Lorenzo a destra. Terzetto inedito in difesa: Maksimovic, Koulibaly e Rrahmani avranno l’obiettivo di blindare Meret. Toccherà a Bakayoko limitarsi alla fase di recupero e dialogherà in tandem con Fabian, più propenso alla costruzione. Zielinski giocherà qualche metro in avanti: farà da supporto all’inedita coppia offensiva. In attacco Insigne e Politano, entrambi adattati in questa posizione. Dries Mertens non ce la farà e si accomoderà in panchina: ha svolto due allenamenti con il gruppo, quindi non è ancora pronto. Ha un’autonomia di 15-20 minuti e rappresenterà una soluzione in corso d’opera.