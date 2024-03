Rivoluzione Napoli, nome nuovo per il ruolo di DS: sta dominando col Parma di Pecchia

Napoli - Spunta un retroscena di calciomercato molto importante per il Napoli pronto alla rivoluzione in vista della prossima stagione. Perché a fine anno ci saranno cambiamenti di ogni tipo con un nuovo allenatore (se non sarà confermato Calzona) e un nuovo direttore sportivo (con Meluso pronto a farsi da parte).

Rivoluzione Napoli: nuovo direttore sportivo

E' partita la caccia anche al nuovo ds per il Napoli che dovrà affidare il prossimo mercato all'uomo giusto considerando che ci sarà molto da fare tra cessioni, acquisti e rinnovi.

Ecco che allora tra i vari nomi che spuntano fuori per sostituire Meluso, si pensa anche ad un pezzo grosso del campionato di Serie B: si tratta di Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma che sta dominando la Serie B con Fabio Pecchia in panchina. A svelare la notizia sono i colleghi de Il Mattino.

Per il dopo Meluso quindi anche Mauro Pederzoli del Parma può diventare il prossimo direttore sportivo del Napoli.