Rivoluzione Napoli, in estate grandi addii: Osimhen e Zielinski i primi a salutare

Calciomercato Napoli - Novità di calciomercato riguardo le scelte che ha deciso di fare il Napoli che è pronto a dare il via ad una rivoluzione della rosa per provare a tornare ancora una volta vincenti nei prossimi anni. Ora ci sono aggiornamenti sul futuro di Osimhen e Zielinski.

Situazioni contrattuali diverse quelle tra Osimhen e Zielinski, ma per entrambi il futuro sembra lontano da Napoli come scrive Il Mattino:

Quello di Osimhen non sarà l'unico addio in programma per la prossima estate. Sì, perché la panchina di Piotr Zielinski nella finale di Supercoppa contro l'Inter è un segnale chiarissimo di quello che sarà il futuro del polacco. Non rinnoverà il suo contratto con il Napoli e a fine stagione si accaserà proprio a Milano sponda neroazzurra.