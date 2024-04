Rivoluzione Napoli, i nuovi acquisti dicono già l'addio: anche Natan a rischio

Calciomercato Napoli - Rivoluzione Napoli con Manna nel ruolo di direttore sportivo e Vincenzo Italiano il candidato principale per la panchina del Napoli. Intanto, sul mercato cambieranno tante cose nella rosa e sono stati sette i nuovi arrivi quest'anno e molti di questi non sono certi di vestire l’azzurro anche la prossima stagione. L'analisi de La Gazzetta dello Sport: Traoré e Dendoncker, entrambi presi in prestito andranno via. Il Napoli pagherà un indennizzo agli inglesi per il trasferimento temporaneo, senza confermare il centrocampista. Discorso analogo per il giocatore dell’Aston Villa, che costerebbe circa 10 milioni. Era stato un’espressa richiesta di Mazzarri, che aveva necessità.

Anche il futuro di Natan √® in discussione. Basti pensare che Juan Jesus, nonostante l‚Äôet√† e il contratto in scadenza, gli √® sempre stato preferito nell‚Äôultimo periodo. √ą stato prelevato per 10 milioni dal Bragantino, vuol dire che basta un‚Äôofferta superiore ai 6 per permettere alla societ√† di realizzare una plusvalenza. Lindstrom resta un talento incompiuto. Gli azzurri hanno speso 25 milioni per assicurarselo dall‚ÄôEintracht, il danese ha optato per l‚ÄôItalia rispetto al Liverpool confidando in una maggiore continuit√†. Tuttavia le aspettative del singolo e del club sono state disattese in blocco. Il criterio che guider√† la scelta sar√† sempre la sostenibilit√† dell‚Äôipotetica operazione di vendita, inoltre il nuovo tecnico potrebbe provare a recuperarlo. Salvo scenari imponderabili, possono ritenersi al sicuro Mazzocchi, Ngonge e Cajuste.