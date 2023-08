Rivoluzione Napoli, CorSport: Koopmeiners tormento di ADL, pronto nuovo affondo

Calciomercato Napoli. Continuano i cambiamenti nel centrocampo del Napoli: con l'arrivo di Gabri Veiga ad un passo (dopo quello di Cajuste) ed il sempre più probabili addio di Zielinski per l'Arabia, il club di De Laurentiis è a caccia di un altro colpo da novante da regalare a Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli continua a sperare in un'apertura dell'Atalanta per Teun Koopmeiners:

Il Napoli ha in testa una rivoluzione silenziosa del centrocampo e non ha smesso di pensare a Teun Koopmeiners (25) una passione antica. Koopmeiners è personalità, versatilità tecnica adorabile, piedi che orientano le traiettorie non solo su palloni inattivi, è ritmo, è fisico, è un amabile tormento che il Napoli si porta appresso. Con l’Atalanta i contatti sono frequenti, l’offerta di Adl di tre settimane fa è sempre valida e il sogno rimane: però, decide (tutto) Piotr.