Rivoluzione Napoli contro il Genoa, Mazzarri si affida a tanti cambi: la formazione

Napoli - Rivoluzione di formazione del Napoli contro il Genoa, Mazzarri pronto a fare altri cambi in vista della prossima partita di campionato.

Formazioni Napoli-Genoa

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione sulla formazione che Mazzarri potrebbe schierare contro il Genoa:

"Meret potrebbe essere una delle tante novità del Napoli per la sfida di sabato contro il Grifone. Cambierà sicuramente il modulo: gli azzurri adotteranno il 4- 3- 3 dal primo minuto. C’è un ballottaggio tra Ostigard e Natan per sostituire lo squalificato Juan Jesus. A sinistra potrebbe rientrare Mario Rui, ma reclama spazio anche Olivera. Il vero dubbio è in mediana: chi completerà il terzetto con Lobotka e Anguissa? Zielinski è reduce dalla prestazione opaca di San Siro e quindi Mazzarri potrebbe puntare sul tandem Cajuste-Traorè: l’ex Sassuolo scalpita per il debutto ufficiale in maglia azzurra. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma prenota una porzione di partita".