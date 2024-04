Rivoluzione Napoli: 3 acquisti per rinforzare tutti i reparti, Ferguson senza Champions non accetterebbe

Calciomercato Napoli - Rivoluzione Napoli che si prepara ai prossimi acquisti. Per la difesa e l’attacco si guarda in casa del Feyenoord con Hancko e Gimenez, per quanto David continui ad essere un’opzione percorribile, soprattutto perché l’anno prossimo terminerà il suo accordo con il Lille. A centrocampo il sogno è Ferguson che però senza Champions non accetterebbe. In tal caso, lo sguardo è rivolto a Rotterdam per Quinten Timber, con uno tra Gaetano e Folorunsho che dovrebbe restare dopo le ottime cose fatte vedere in prestito.