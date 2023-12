Rivoluzione Mazzarri, nove cambi per Napoli-Frosinone! Tridente inedito, ci sarà un debutto stagionale | GRAFICO

Notizie calcio. Questa sera andrà in scena Napoli-Frosinone, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Mazzarri prepara un robusto turnover perchè alle porte c'è la delicata sfida di campionato con la Roma, una sorta di spareggio per la zona Champions League.

Napoli-Frosinone, rivoluzione Mazzarri

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mazzarri cambierà ben nove giocatori per Napoli-Frosinone: