Rivoluzione Gattuso, Fabian sotto esame? CorSport: con la Fiorentina test decisivo, tentazione Demme

Gattuso apre una concorrenza agguerrita per le gerarchie nel centrocampo del Napoli. Lo spagnolo Fabian contro Inter e Perugia ha giocato al di sotto dei suoi livelli standard: domani con la Fiorentina sarà sotto esame, il tecnico è pronto a rivoluzionare secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Rivoluzione Gattuso, Fabian sotto esame?

“Le scelte di Gattuso e una concorrenza improvvisamente esagerata che a tratti potrebbe anche nascondere il senso di una rivoluzione inaspettata fino a pochi, pochissimi mesi fa. Già, i fatti stanno così: gli acquisti di Demme e Lobotka rimetteranno presto tutto in discussione. Per Fabian la questione è differente: lui non sta giocando ai suoi livelli, anzi, e sia con l’Inter sia con il Perugia il San Paolo non gli ha risparmiato né critiche né fischi. A conti fatti, la partita di domani sa tanto di prova fondamentale. Di test: la tentazione di lanciare Demme esiste, però Gattuso sembra orientato a rimandare l’esordio di Diego dal primo minuto con la Lazio in Coppa Italia, martedì”