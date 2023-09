Rivoluzione Garcia: si è messo in testa di dare un taglio netto col passato, il feeling con la squadra tarda ad arrivare

Momento complicato per il Napoli di Rudi Garcia, perché è evidente che l'allenatore francese non abbia il feeling con la squadra e per questo motivo ora bisogna capire come andrà a finire questa situazione.

Rudi Garcia

Napoli: Rudi Garcia vuole cambiare tutto

Napoli - Rivoluzione di Rudi Garcia a Napoli, con il tecnico francese che si è messo in testa di dare un taglio netto con il passato. Più conservative quelle di capitan Di Lorenzo e compagni, reduci dallo scudetto stravinto giocando a memoria con la guida di Spalletti. Di certo con Garcia il feeling tarda invece a decollare ed è preoccupante per il Napoli. I big si erano esaltati con gli schemi di Spalletti e danno adesso l’impressione di essere i meno convinti dal cambio di rotta. De Laurentiis se n’è accorto e per questo s’aspetta subito una reazione: mercoledì a Braga e domenica a Bologna.