Rivoluzione Garcia: giocano tutti i nuovi acquisti con la Fiorentina, la reazione di ADL

Per Napoli Fiorentina Rudi Garcia è pronto a fare una vera e propria rivoluzione di formazione, schierando da subito quelli che sono tutti i nuovi acquisti di questa estate. In arrivo novità importanti con la reazione di De Laurentiis.

Lindstrom Natan Osimhen

Napoli Fiorentina: le scelte di Garcia

Napoli - Come svelato da Il Mattino c'è la grande tentazione da parte di Rudi Garcia di mettere in campo tutti e tre. i nuovi acquisti dal primo minuto per Napoli Fiorentina. Per la la gioia di De Laurentiis possono scendere in campo Natan, Cajuste e Lindstrom titolari. Mai successo fino ad adesso, ma può esserci ora il turnover pre sosta.