Rivoluzione Bari, i De Laurentiis scelgono il nuovo DS

L'edizione odierna di Repubblica Bari riporta le ultime notizie in merito alla squadra pugliese:

"Ormai si va verso la fumata bianca per l’approdo al Bari del direttore sportivo Ciro Polito anche se ormai sembra fatta. Le parti sono in costante contatto, ma evidentemente ci sono da perfezionare degli aspetti contrattuale. Lo stesso Polito, intervistato da picenotime.it ha detto che pur avendo rescisso con l’Ascoli, dove la scorsa stagione ha raggiunto l’obiettivo salvezza, la sua priorità resta il club marchigiano. Il Bari vorrebbe riempire in queste ore la casella rimasta vuota dopo l’esonero di Romairone".