Rivoluzione arbitri, ora potranno parlare in tv: Orsato oggi ospite a 90° Minuto

Ultime Calcio - Gli arbitri d’ora in avanti avranno diritto di parola. Oggi Daniele Orsato sarà ospite di «90° Minuto» (ore 18.15, Rai Due). Una novità assoluta la presenza in tv di un direttore di gara in attività voluta dal neo presidente dell’Aia Alfredo Trentalange, che già subito dopo l’elezione aveva annunciato un’apertura in questa direzione. Orsato, rappresentante degli arbitri di serie A, eletto il migliore al mondo, ieri ha diretto Spezia-Parma e oggi, nel corso della giornata di campionato, parteciperà alla trasmissione condotta dal vicedirettore di Raisport, Enrico Varriale. Una vera rivoluzione che segna una svolta anche nei rapporti con il pubblico. Orsato non parlerà della gara che ha diretto e così faranno gli arbitri che saranno invitati in futuro. Lo riporta il Corriere della Sera.

