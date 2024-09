Rivoluzione a centrocampo, Conte contro la Juve può cambiare tutto!

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle prossime mosse tattiche di Antonio Conte:

"Finora a centrocampo Conte ha potuto disporre solamente di Lobotka e Anguissa, costretti a fare sempre gli straordinari nelle prime quattro partite della stagione, tra Coppa Italia e campionato. D’ora in poi invece ci saranno come preziosissime alternative anche McTominay e Gilmour, che con Folorunsho aumenteranno la concorrenza nel reparto e daranno la chance al tecnico del Napoli di qualche variante di natura tattica. A Cagliari sarà infatti confermato il 3- 4- 2- 1, ma già dalla successiva trasferta di Torino con la Juve saranno utilizzabili come piano B anche il 4- 3- 2- 1 e il 4-3-3. Il tempo per il rodaggio sta per scadere. Ma col nuovo motore scozzese sarà più facile spingere sull’acceleratore".