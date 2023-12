Il Mattino - La rivincita di Natan, è il volto del Napoli: in piena crescita e con potenziale

Ultime notizie Champions League - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli si sofferma sulla prestazione del difensore azzurro Natan, adattato terzino e che in Napoli-Braga ha servito l'assist vincente per Victor Osimhen:

"Se c'è un volto migliore tra i tanti della notte del Maradona, di certo è il volto di Natan De Souza. Nato centrale di difesa, rinato terzino per una volta. Anzi, per più di una volta. Mazzarri lo voleva più propositivo, lui ha obbedito e da una sua bella giocata è nata l'azione del raddoppio che ha tolto qualsiasi speranza ai portoghesi. Il volto di Natan è quello del Napoli: in piena crescita, ma ancora non al massimo delle sue possibilità. Mazzarri ha citato Bremer come paragone importante, ma il gigante buono del Napoli deve pensare alla sua di strada: un buon punto di partenza potrebbe essere il premio di MVP ricevuto dall'Uefa a fine gara, per la prima volta migliore in campo proprio quando molti erano pronti a puntare il dito. Un cimelio da mettere sullo scaffale di casa, quella affacciata sul golfo che ha imparato a conoscere negli ultimi mesi. Pronto a prendersi Napoli e a ripartire, da centrale o da terzino che sia".