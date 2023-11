Niente ritiro pre-partita per il Napoli, Repubblica: prassi ereditata da Garcia con qualche titubanza, il retroscena

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Repubblica si è soffermata sul ruolino di marcia del Napoli di Garcia tra stadio Maradona e trasferta. Un dato che palesa le evidenti difficoltà degli azzurri a Fuorigrotta, mentre in trasferta la media resta da scudetto.

Il quotidiano ha poi analizzato la questione del ritiro pre partita, una pratica che già l'anno scorso fu accantonata da Spalletti e quest'anno è stata ripresa da Garcia:

Stare un po’ insieme prima delle partite aiuta di sicuro a fare gruppo e a tenere più alta la soglia della concentrazione: vantaggi di cui il Napoli sta continuando a beneficiare quando va in trasferta. In casa è stata fatta invece una scelta diversa. Per la società si tratta di un bel risparmio e ai giocatori un po’ di libertà in più fa certamente piacere, mentre l’allenatore francese ha dato l’idea d’accettare con qualche titubanza la prassi, ereditata dalla fine della scorsa stagione.