Ritiro pre gara Napoli a Salerno: gli azzurri badano anche al fattore scaramantico, il retroscena

Calcio Napoli - Anche il fattore scaramantico vuole la sua parte. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli effettuerà il ritiro pre gara domani sera a Cava de' Tirreni. Una location che nei precedenti ha portato sempre fortuna agli azzurri che a Salerno sono sempre riusciti a portare a casa l'intera posta in palio.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ritiro pre-partita fissato pure stavolta a Cava de’ Tirreni, come un anno fa e come due anni fa, per comodità (ovviamente) ma anche perché i precedenti sono incoraggianti (due vittorie). Non sarà vero ma conviene crederci".