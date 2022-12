Ritiro Napoli, Spalletti soddisfatto del livello raggiunto! Gazzetta: due aspetti rassicurano il tecnico

Notizie Napoli calcio. Terminato il ritiro in Turchia, il Napoli è tornato a Castel Volturno e da domani riprenderà la propria preparazione in vista della ripresa del campionato contro l'Inter.

Due amichevoli con Antalyaspor e Crystal Palace, con due successo convincenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Spalletti può già dirsi soddisfatto del grado di preparazione della sua squadra:

Il primo a essere soddisfatto della sosta e anche del ritiro il Turchia è Luciano Spalletti. L’importanza del lavoro di preparazione svolto lo si potrà valutare nel tempo. Quello che si può riscontrare visivamente al momento è quanto mostrato nelle due amichevoli giocate contro l’Antalyaspor e soprattutto contro il Crystal Palace, perché quest’ultima è squadra di Premier che dovrà andare in campo il 26 dicembre e dunque da un punto di vista di condizione deve essere più avanti. Ebbene questa differenza non si è notata e il Napoli ha retto in campo, con parecchi cambi, però si trattava di giovani Primavera aggregati, i quali hanno saputo cogliere lo spirito di questa squadra. Che vuole essere sempre dominante in campo, tenendo il pallino del gioco. E quando va sotto di punteggio reagisce subito in maniera potente, anche in amichevole come già accaduto 4 volte in A (Verona, Lazio, Bologna e Atalanta) e una in Champions (Ajax).