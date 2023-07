Ritiro Napoli: Osimhen arriverà a Dimaro solo qualche giorno dopo la partenza di squadra

Napoli - Victor Osimhen è stato impegnato fino al 18 giugno con la Nazionale delle Nigeria, dove è stata decisiva la sua doppietta contro la Sierra Leone per ottenere la qualificazione alla Coppa d'Africa che si giocherà tra gennaio e febbraio 2024. Per questo motivo il giocatore del Napoli arriverà in ritiro a Dimaro solo qualche giorno dopo la partenza del 14 luglio, avrà ancora dei giorni di vacanza da sfruttare.