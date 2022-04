Ritiro Napoli, Il Mattino: un hotel era sì disponibile, ma a Castel di Sangro!

Ci ha ripensato De Laurentiis. Perché la notte porta consiglio: nessun ritiro a oltranza. Anzi, proprio nessun ritiro, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

"A far cadere la decisione del pugno duro anche una serie di problemi logistici, perché non era semplice trovare un hotel che potesse ospitare il Napoli per tutta la settimana: alla fine, comunque, una soluzione si sarebbe trovata perché a Castel di Sangro era disponibile la struttura che ospita gli azzurri in estate. Ma è stato De Laurentiis a decidere per l'altolà e per il dietrofront"