Ritiro Napoli? Gli hotel sono pieni di turisti! Il piano B è più economico

Macché “ritiro permanente”. La notte ha portato consiglio e dal cilindro del Napoli è uscita una linea molto più soft, sintetizzata in un sorprendente comunicato. E dire che De Laurentiis pensava di tenere la squadra in ritiro fino alla conquista matematica del pass Champions, come racconta Repubblica.

Ritiro Napoli? Gli hotel sono pieni

"Il presidente aveva dato infatti mandato di prenotare un albergo per 13 notti, da domani. Mission impossible, perché le festività hanno richiamato migliaia di turisti e gli hotel sono pieni. Il Napoli è stato dunque costretto a ripiegare sul piano B: più pratico e anche economico. I giocatori si alleneranno a Castel Volturno, andranno a cena insieme (oggi e giovedì) e poi torneranno a dormire nelle rispettive abitazioni. È questa la scelta fatta a freddo dal club azzurro"

