Ritiro Napoli Castel di Sangro, amichevoli con Hatayspor, Girona e Augsburg: le date

Ultime notizie SSC Napoli - Mentre a Dimaro sono in arrivo le prime due amichevoli contro Anaune e SPAL, sembrano ormai definite anche le avversarie dei partenopei nel ritiro a Castel di Sangro.

Perché come scrive il Corriere del Mezzogiorno ci sono già tre avversarie per le amichevoli nel ritiro in Abruzzo:

"Giovedì il debutto contro l’Anaune, il Napoli inizierà il programma delle amichevoli da ritiro. Lunedì la sfida contro la Spal, a Castel Di Sangro sono previste quattro gare, ci sono già tre avversari: l’Hatayspor, il Girona e l’Augsburg (29 luglio, 3 e 6 agosto)".