Ritiro Napoli a Dimaro, c'è disaffezione dai tifosi! Gazzetta: presenze inferiori alle attese, c'è un dettaglio che influisce

Serata dedicata ai protagonisti di Made in Sud. Sul palco di piazza Madonna della Pace di Dimaro gremita di tifosi si sono esibiti gli attori della popolare trasmissione della RAI. Ad animare la serata tra musica e risate la band comica Radio Rocket composta da Marco Tanzarella, Marco Errico, Carmine De Chiara le gag di Mino Abbacuccio, Emanuel Ceruti, Silvia Uras e Alessandro Bolide. Presenti i dirigenti del club, Spalletti e un gruppo di calciatori azzurri.

Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Osimhen diventa un modo per

"Esorcizzare i fantasmi di una certa disaffezione, notata l’altra sera in piazza, non riempita come abitualmente negli ultimi anni per lo spettacolo di “Made in Sud” cui partecipava fra il pubblico anche la squadra. C’entra la pandemia, con le presenze inferiori alle attese, ma anche la delusione dei tifosi"